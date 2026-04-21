América, obligado a ganar a León

CIUDAD DE MÉXICO.- El doblete de Brian Rodríguez contra Toluca no sólo significó un triunfo importante para el América, puso fin a una racha de seis partidos ganar y ese cambio de aire llegó en el mejor momento. En su visita a León, buscarán triunfar y asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026.

André Jardine ha dicho en repetidas ocasiones que en todos estos años en el futbol mexicano aprendió que no importa cómo empieza un equipo el campeonato, sino cómo lo termina.

América no ha encontrado su mejor versión -ni una cercana a la del histórico tricampeonato- pero en este cierre de temporada regular, hilar victorias puede ser lo que los haga recuperar la memoria.

Actualmente, las Águilas ocupan el sexto lugar con 22 puntos, los mismos que "La Fiera", ubicado en el octavo lugar y, por ahora, dueño del último boleto a la Fiesta Grande.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso este partido cobra mayor relevancia. Los azulcremas no pueden confiarse tras haber vencido al bicampeón vigente, porque volver a perder o incluso empatar, podría costarles su lugar en la Liguilla.

"La Fiera" también se encuentra en un periodo de "resurrección". Desde que Javier Gandolfi tomó las riendas del equipo esmeralda, ganaron cuatro partidos consecutivos, incluida la reciente victoria por 3-1 contra los Bravos, lo que hace más interesante este juego.