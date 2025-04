Posible participación del América en el Mundial de Clubes

México (EFE).- Santiago Baños, presidente deportivo del América mexicano, aseveró este viernes que su equipo no le da importancia a las especulaciones sobre si su equipo tendrá la posibilidad de ir al Mundial de Clubes si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) confirma la expulsión del León de dicho torneo.

"No le ponemos atención a nada de eso. Son especulaciones, pero ya no depende de FIFA, que ya dio su posición, que es muy clara al castigar a un equipo por la multipropiedad. Ahora es tema del TAS. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar en un Mundial de Clubes en este momento", señaló el presidente del equipo.

El pasado miércoles la Comisión de Apelación de la FIFA informó que como el Pachuca y el León no cumplieron con los criterios definidos respecto a la prohibición de multipropiedad del reglamento para asistir a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la secretaría general de este organismo decidirá cómo se sustituirá al León para dicho certamen.

Baños opinó sobre la probabilidad de que el América, como el equipo como el número uno en el ranking de Concacaf, y Los Angeles FC, de la Major League Soccer, como subcampeón de Concacaf en 2023, podrían ser los equipos que disputen ese boleto.

"Se ha hablado de un partido América-Los Angeles. Los medios han puesto al América. Hay muchas versiones. Que si el ránking, que si será el Alajuelense. No vale la pena hablar porque no hay nada oficial. Es una bronca de ellos, del León y el TAS. Nosotros no hemos recibido ninguna información de FIFA respecto del Mundial de Clubes", subrayó el directivo.

El América, además de ser el equipo número uno en el ránking de Concacaf, es el que más títulos tiene de la Copa de Campeones con siete, cantidad que no podrá incrementar este 2025 luego de que el pasado martes fue eliminado en los cuartos de final del torneo por el Cruz Azul, segundo en el ránking.

"Estamos dolidos por el resultado en Concacaf, no era lo que esperábamos, es una deuda que seguimos teniendo. El vestuario lo ha resentido, pero estamos listos para pensar en lo que viene, dejar ese descalabro atrás y buscar el tetracampeonato en la liga que es lo que nos queda ahora", concluyó Baños.

En el Clausura 2025 el América recibirá este sábado al Cruz Azul en juego de la decimoquinta jornada.