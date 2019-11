América se entrena sin "Nico" Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya con idea de dónde y contra quién parten, las Águilas entrenaron rumbo a los cuartos de final, con Nicolás Castillo como única baja.

Después del mediodía de este lunes, se captó al delantero chileno abandonar las instalaciones de Coapa, donde lleva la fase final de su recuperación, debido a una lesión desde el juego contra el Veracruz.

Incluso, la Selección de Chile lo bajó de la convocatoria en la pasada fecha FIFA, por el desgarro muscular (miotendineo recto anterior de cuadriceps derecho).

La semana pasada, el técnico Miguel Herrera señaló que el andino no estará disponible para la ida de los cuartos de final (jueves en el estadio Azteca contra Tigres) y difícilmente lo estará en la vuelta, el domingo en la Sultana del Norte.

El resto del plantel trabajó con normalidad bajo las órdenes del Piojo Herrera, pero evitaron dar declaraciones a la prensa.

REBAJAN BOLETOS EN EL AZTECA

América no quiere repetir la imagen solitaria del estadio Azteca durante la fase regular. Y para hacer notar el peso de su estadio, el club rebajó los precios para su debut en la Liguilla del Apertura 2019. Para el duelo de ida de los cuartos de final, contra los Tigres, las Águilas sorprendieron con un par de descuentos en las entradas más baratas: los boletos de 150 y 200 pesos ahora estarán disponibles en 100 y 150 pesos, respectivamente.

El resto de las localidades se mantienen en los precios de la fase regular: 250 pesos en cabecera, 350 pesos en lateral y 400 pesos plus.

Los boletos estarán disponibles mañana en Internet y en taquillas del estadio Azteca, pero en preventa; 27 y 28 de noviembre será la venta al público general (10:00 am - 18:00 horas). En el torneo, la asistencia de América como local fue de 224 mil 205 espectadores; las mejores entradas fueron el América vs. Guadalajara (63,908) y el América vs. Pumas (38,317).