América va por su primera victoria del torneo ante Xolos

América tuvo un inesperado comienzo frente a FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez, pero ante los Xolos espera redimirse y sumar de a tres unidades.

Los dirigidos por André Jardine igualaron por la mínima (1-1) con el conjunto fronterizo, donde se vio un equipo que apenas se está adaptando al nuevo campeonato en puerta, con varias desatenciones defensivas y pocas llegadas de peligros al arco defendido por Sebastián Jurado. Siendo Alejandro Zendejas el autor del tanto para los azulcremas (38´), y Rodolfo Pizarro por parte de Bravos (79´).

En otra parte de la frontera, los Xolos aprovecharon la localía y se llevaron los 3 puntos al derrotar a los Gallos Blancos del Querétaro (1-0), en donde la única anotación del encuentro fue gracias a un gol en propia puerta de Omar Mendoza (45+2´); arruinando así el comienzo de la celebración por el 75 aniversario de los queretanos.

Los últimos encuentros entre el Tijuana y las Águilas el que más llamó la atención fue el que disputaron en el Play-In del Apertura 2024, llegando hasta la tanda de penales, y los de Coapa consiguiendo su pase a la Liguilla de ese torneo.

Por lo que este miércoles, sus respectivas aficiones esperan que en el estadio Ciudad de los Deportes los hagan sentir las mismas emociones de aquella ocasión, trabajo que no será sencillo para el equipo de "El Loco" Abreu ya que acaba de sufrir la baja de José "La Pantera" Zúñiga, quien precisamente arribó con el América, esperando que no les aplique la famosa "ley del ex".

Este duelo se podrá disfrutar a través del canal 5 (televisión abierta), TUDN y ViX (vía streaming), a las 19:00 horas del 16 de julio.