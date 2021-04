América vence a Necaxa y sigue a la caza del liderato

América volvió a hacer gala de pragmatismo en la cancha, y venció por 2-1 al Necaxa en el Estadio Azteca, como parte de la jornada 13. Con un cuadro mermado por la ausencia de Sebastián Córdova y Henry Martin, pero con la misma solidez defensiva del torneo, los dirigidos por Solari ganaron gracias a ser efectivos en balón parado y a ser muy precavidos en zona baja para venir de atrás y sacar el triunfo.

América se hizo de la posesión, pero los Rayos seguían siendo peligrosos en descolgadas a fondo, aunque no lograron exigir a Guillermo Ochoa. Fue el América quien exigió al arquero Edgar Hernández en un remate de cabeza de Roger Martínez, e incluso después el zaguero Cáceres movió las redes, pero el silbante decretó falta previo a su remate e incluso lo amonestó.

El primer tanto llegó en una jugada vertical de Necaxa que con taco incluido dejó a Maximiliano Salas entrar hasta el fondo del área para meter una diagonal que Martín Barragán empujó a las redes. Y cuando parecía que se irían al tiempo con la ventaja, Richard Sánchez sacó una jugada de la chistera para empatar los cartones. Fue en un tiro libre justo afuera del área y de cara al arco, que el paraguayo cobró con colocación en el ángulo izquierdo superior del arquero Edgar Hernández.

Para el segundo tiempo, las Águilas siguieron adelantando líneas, pero no fueron muy creativos en el último tercio. Tuvo que ser en otra jugada de balón parado cuando las Águilas se llevaron la ventaja. Richard Sánchez colocó un gran centro por banda derecha, y fue el veterano Giovani Dos Santos quién apareció con convicción para empalmar el balón con la frente y dar la ventaja. Aunque el Necaxa adelantó líneas y realizó cambios ofensivos en la recta final, ya con la responsabilidad de ir al frente y el América replegado no pudo exigir a Memo Ochoa y el duelo quedó 2-1.

La victoria deja a los dirigidos por Solari a un puesto del liderato de nueva cuenta, pues desde la fecha 8 le siguen el paso al Cruz Azul para mantearse a la caza del primer puesto. Las Águilas llegan así a 31 puntos, resultado de 10 triunfos, 1 empate, y 2 derrotas (1 de ellas en la mesa ante el Atlas). Por su parte Necaxa se queda en la posición 17 con únicamente 10 unidades.