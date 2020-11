América vence a Tigres 3-1 y clasifica de forma directa a liguilla

Este sábado el América venció a Tigres en el Estadio Azteca por 3-1 y con ello confirmó su entrada a liguilla de forma directa, siendo el segundo clasificado después del líder León. Con una jornada por jugarse ya no habrá manera de que baje de los primeros cuatro mejores posicionados. Mientras tanto, Tigres deberá buscar en la última fecha uno de dos lugares disponibles ante un Atlas que ya está eliminado, pero dependiendo de otros resultados.

En los primeros minutos fue el América quien se afianzó en el terreno, jugando en campo rival y ejerciendo presión en la salida. Tigres se adaptó a jugar al contragolpe, pero con el paso de los minutos le quito la iniciativa al equipo capitalino. Sin embargo, durante gran parte del primer tiempo ambos equipos se tuvieron sumo respeto y no permitieron espacios para evitar jugadas ofensivas.

El gran acierto vino del América al 42. Santi Cáceres y Luis Fuentes generaron superioridad numérica por la banda izquierda con buenos toques, y ante un gran movimiento de Sebastián Córdova el juvenil recibió y llegó a línea de fondo; cuando el arquero Nahuel Guzmán esperaba una diagonal al centro del área, el americanista punteó el balón a primer poste. El arquero regaló su posición y el primer tanto de la noche cayó.

Al arranque del segundo lapso parecía que el América tomaba más ventaja. En una jugada frente al arquero, Henry Martin picó el balón, rebotó en el travesaño y parecía que había entrado para el segundo tanto. Pero el silbante Marco Ortiz fue apoyado por el VAR y entonces se marcó que no había entrado en su totalidad el esférico, por lo que el marcador siguió con 1-0.

Pero cuando Tigres estaba en el mejor momento del encuentro, las Águilas conectaron el segundo tanto de la noche. En un cobro de tiro libre Sebastián Córdova asistió a Emanuel Aguilera, quien remató franco de cabeza sin oportunidad para Nahuel Guzmán, esto al 85.

Sin embargo poco duro la tranquilidad para los locales, pues al 88 Gignac dio esperanza a los felinos. El francés interceptó un tiro raso de "Chaka" Rodríguez dentro del área, y de cara a Guillermo Ochoa marcó el primero de la noche ante las Águilas.

Pero la mejor jugada del encuentro llegaría en el descuento para dar la victoria definitiva. Al minuto 95, el "Oso" González mandó un pase largo para el mismo Córdova, quien recibió en los límites del área felina, y al esperar la salida del portero bombeó el balón con parte interna, formando una parábola precisa que superó a Guzmán por arriba para luego bajar y entrar en el ángulo.

De esta forma la victoria 3-1 le ubica en segundo lugar de la tabla, y con ello el América garantiza entrar de forma directa a la liguilla. Con una fecha pendiente llegó a 31 puntos, solo superado por León que tiene 36, que aún debe jugar este lunes ante Santos. A las Águilas le siguen Pumas, Cruz Azul y Monterrey, con 29 unidades todos, y luego Tigres con 27. En la última fecha Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por uno de estos lugares el sábado 7 de noviembre, conociendo ya el resultado del duelo entre Monterrey y Chivas, que se disputará más temprano. Tigres recibe al Atlas, en el último partido de ese mismo sábado, probablemente sin la oportunidad ya de llegar directo a la fase final. Mientras tanto América visitará a Juárez en la fecha final.