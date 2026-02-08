América vence al Monterrey
Alejandro Zendejas vuelve para darle un triunfo clave a las Águilas
Cuando Alejandro Zendejas está en el terreno de juego, América es, sencillamente, otro equipo. Si el 10 de las Águilas está enchufado, André Jardine y la afición azulcrema sonríen.
Una genialidad del habilidoso extremo fue suficiente para que los de Coapa vencieran (1-0) a los Rayados de Monterrey y sumaran su segunda victoria del Clausura 2026.
Parece que las Águilas de a poco dejan atrás el mal inicio que tuvieron en este 2026. Se han reencontrado con el gol y ya suman tres triunfos, sumando el de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Olimpia (1-2).
Henry Martín volvió a una titularidad después de largos meses, André Jardine cada vez fortalece más el medio campo con Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos y aún esperan más refuerzos en Coapa. La vida sin Álvaro Fidalgo comienza de buena forma en el Nido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
RAPHAEL VEIGA DEBUTÓ CON EL AMÉRICA
Justo dos minutos después del gol de Alejandro Zendejas (64´), el brasileño Raphael Veiga hizo su debut con las Águilas del América.
El dorsal 23 ingresó ante una impresionante afición en el estadio Azulcrema, hizo un tiró peligroso en el arco de Monterrey e intentó filtrar pases a los delanteros, pero por ahora, muy poco.
Después de intensos días llenos de nostalgia, enojo e incertidumbre, parece que las Águilas comienzan a volar de nuevo.
Tres victorias en fila y el próximo miércoles buscarán su pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Olimpia de Honduras.
no te pierdas estas noticias
Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro
AP
Tari Eason y Alperen Sengun lideran a los Rockets en un partido lleno de emoción contra el Thunder de Oklahoma City.
Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas
EFE
El golazo de tiro libre de Guti sella la victoria madridista en un encuentro de exhibición
León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026
El Universal
Jhojan Julio fue la figura con dos goles en la victoria de Querétaro sobre León