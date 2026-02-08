logo pulso
América vence al Monterrey

Alejandro Zendejas vuelve para darle un triunfo clave a las Águilas

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
América vence al Monterrey

Cuando Alejandro Zendejas está en el terreno de juego, América es, sencillamente, otro equipo. Si el 10 de las Águilas está enchufado, André Jardine y la afición azulcrema sonríen.

Una genialidad del habilidoso extremo fue suficiente para que los de Coapa vencieran (1-0) a los Rayados de Monterrey y sumaran su segunda victoria del Clausura 2026.

Parece que las Águilas de a poco dejan atrás el mal inicio que tuvieron en este 2026. Se han reencontrado con el gol y ya suman tres triunfos, sumando el de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Olimpia (1-2).

Henry Martín volvió a una titularidad después de largos meses, André Jardine cada vez fortalece más el medio campo con Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos y aún esperan más refuerzos en Coapa. La vida sin Álvaro Fidalgo comienza de buena forma en el Nido.

RAPHAEL VEIGA DEBUTÓ CON EL AMÉRICA

Justo dos minutos después del gol de Alejandro Zendejas (64´), el brasileño Raphael Veiga hizo su debut con las Águilas del América.

El dorsal 23 ingresó ante una impresionante afición en el estadio Azulcrema, hizo un tiró peligroso en el arco de Monterrey e intentó filtrar pases a los delanteros, pero por ahora, muy poco.

Después de intensos días llenos de nostalgia, enojo e incertidumbre, parece que las Águilas comienzan a volar de nuevo.

Tres victorias en fila y el próximo miércoles buscarán su pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Olimpia de Honduras.

