logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Por Estrella Govea PULSO

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La presentación del libro Pablete, lo haremos muy bien, de Olga Espinosa De la Torre, se realizó en el restaurante Al Campo, ubicado en el edificio Avancer, como un encuentro centrado en la experiencia personal y el diálogo en torno a la enfermedad poco común conocida como galactosemia. 

Durante la presentación, la autora compartió el origen del libro, construido a partir del diagnóstico de su hijo Pablete y de los cambios que este implicó en la vida familiar. El texto narra el proceso de adaptación, las decisiones médicas y la reorganización cotidiana que enfrentaron tras conocer una condición poco conocida y de atención especializada.

El libro expone el recorrido por consultorios y hospitales en México y Estados Unidos, así como la búsqueda constante de información y tratamientos. A lo largo de sus páginas se describen episodios marcados por la incertidumbre, el cansancio y la necesidad de sostener la esperanza como parte del cuidado diario.

Uno de los ejes centrales de la obra es la intención de compartir esta experiencia con otras personas, no solo para informar sobre la galactosemia, sino para visibilizar el impacto emocional y práctico que una enfermedad inusual tiene en las familias. La presentación permitió que el público se acercara a esa realidad desde el testimonio directo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El evento reunió a familiares, amistades y personal médico en un espacio de escucha y acompañamiento; concluyó con un intercambio entre la autora y las personas asistentes, quienes reconocieron el valor del libro como un documento de memoria familiar y social. 

Pablete, lo haremos muy bien quedó planteado como un relato que articula vivencia personal, divulgación y acompañamiento, a partir de la escritura como forma de registro y comunicación. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guía ¿A dónde ir?
Guía ¿A dónde ir?

Guía ¿A dónde ir?

SLP

Estrella Govea

Ciclo de cine Amores imposibles
Ciclo de cine Amores imposibles

Ciclo de cine Amores imposibles

SLP

Estrella Govea

Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo
Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo

Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo

SLP

Estrella Govea

A escena Por si amamos, en el Museo Francisco Cossío
A escena Por si amamos, en el Museo Francisco Cossío

A escena Por si amamos, en el Museo Francisco Cossío

SLP

Estrella Govea