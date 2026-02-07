OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

La presentación del libro Pablete, lo haremos muy bien, de Olga Espinosa De la Torre, se realizó en el restaurante Al Campo, ubicado en el edificio Avancer, como un encuentro centrado en la experiencia personal y el diálogo en torno a la enfermedad poco común conocida como galactosemia.

Durante la presentación, la autora compartió el origen del libro, construido a partir del diagnóstico de su hijo Pablete y de los cambios que este implicó en la vida familiar. El texto narra el proceso de adaptación, las decisiones médicas y la reorganización cotidiana que enfrentaron tras conocer una condición poco conocida y de atención especializada.

El libro expone el recorrido por consultorios y hospitales en México y Estados Unidos, así como la búsqueda constante de información y tratamientos. A lo largo de sus páginas se describen episodios marcados por la incertidumbre, el cansancio y la necesidad de sostener la esperanza como parte del cuidado diario.

Uno de los ejes centrales de la obra es la intención de compartir esta experiencia con otras personas, no solo para informar sobre la galactosemia, sino para visibilizar el impacto emocional y práctico que una enfermedad inusual tiene en las familias. La presentación permitió que el público se acercara a esa realidad desde el testimonio directo.

El evento reunió a familiares, amistades y personal médico en un espacio de escucha y acompañamiento; concluyó con un intercambio entre la autora y las personas asistentes, quienes reconocieron el valor del libro como un documento de memoria familiar y social.

Pablete, lo haremos muy bien quedó planteado como un relato que articula vivencia personal, divulgación y acompañamiento, a partir de la escritura como forma de registro y comunicación.