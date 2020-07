América vence sin problemas a Toluca en la Copa por México

La única molestia que tuvo el América en el Olímpico Universitario fue la lluvia, una gran tormenta que cayó al inicio del juego, después, no hubo oposición. Las Aguilas fueron el último equipo que perdió en el Clausura 2020, el último que anotó gol. Ahora en el regreso, aunque sea juego de pretemporada, fue el primer en ganar y marcar gol. Victoria de 2-0 sobre los Diablos y así se van al primer lugar del Grupo A de la Copa Por México.

Henry Martín y un autogol de Gastón Sauro, definió el juego que no dio muchas emociones, pero sirvió para soltar el músculo. El primer tiempo fue un espejo de lo que fue el torneo pasado: América dominando, siendo el mandón en el terreno de juego y el Toluca, siendo una caricatura. Al minuto 12 se abrió el marcador gracias a Henry Martín, quien aprovechó el rebote en corto que dio el portero Luis García, debido a lo mojado que estaba el terreno de juego, por una tormenta que cayó durante la primera parte.

A los 43, Giovani Dos Santos centro por la izquierda, Gastón Sauro se barrió pero lo único que consiguió fue desviarle la pelota a García para introducirla en su propio marco.

Miguel Herrera mandó al campo a un equipo que muy bien podría ser el titular en el torneo; "Chepo" de la Torre quiso responder de la misma forma pero la diferencia se vio en el campo marcadamente, si América no goleó durante los primeros 44 minutos, fue porque vio tan fácil el juego que comenzó a cascarear, y decimos 44 porque en ese minuto se fue la luz en el estadio Olímpico y el árbitro decidió dar por terminada la primera parte.

Para el segundo tiempo Miguel Herrera cambió a diez de sus once hombres, sólo dejó a Guillermo Ochoa como veterano y prácticamente metió a su equipo Sub 20, soportado con Leo Suárez como gente de más jerarquía. Los Rojos fueron más mesurados, metiendo jugadores ya más consolidados como Maidana, Salinas y Güemes, pero ni así marcó diferencia. Fue un paseo del América por Ciudad Universitaria. Su vuelta al futbol deja buen sabor de boca, y el Diablo sigue como se fue, en el infierno.