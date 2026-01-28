América volvería al Azteca en abril

México.- El Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo con el partido entre la Selección Mexicana y Portugal. Duelo que significará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, que no recibía ningún encuentro desde mayo de 2024, cuando comenzaron con los trabajos de remodelación.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el recinto de la capital va en tiempo y forma para el compromiso del Tricolor y confirmó también que las Águilas del América podrían regresar a su casa para el mes de abril.

"Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho [la solicitud]", declaró Arriola durante la firma de convenio entre la Femexfut y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla.

Los compromisos que podría sostener el América en el Estadio Azteca son tres y serían en abril, en las Jornadas 14, 15 y 17 del actual Clausura 2026: Contra Cruz Azul (11), Toluca (18) y Atlas (25).

La Liguilla podría disputarse en el estadio Ciudad de los Deportes, ya que el inmueble debe ser entregado a la FIFA para los últimos preparativos de la Copa del Mundo. Asimismo, el directivo de la Federación aseguró que, por ahora, Cruz Azul finalizará el actual torneo Clausura 2026 en el Cuauhtémoc, su actual sede como local, aunque también podría solicitar su cambio de sede.