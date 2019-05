América vs León se pasa al jueves por contingencia en la CDMX

Se confirmó que el partido de ida de las semifinales del Clausura 2019 entre América y León cambiará de fecha de miércoles a jueves por la contingencia ambiental que hay en la Ciudad de México.



La Liga MX dio a conocer que por las condiciones ambientales en la capital mexicana, estableció contacto con autoridades de Protección Civil con el fin de analizar si existen condiciones adecuadas para que se realice la semifinal de ida del Clausura 2019 entre América y León.

Tras dicha comunicación se determinó cambiar la fecha del encuentro: el duelo se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en el Estadio Azteca, por lo que la vuelta será obligatoriamente el domingo en horario por confirmar.

Nos hubieran avisado antes: Jesús Martínez

El presidente del Club León, Jesús Martínez, mostró su molestia luego del cambio de horario de la semifinal frente al América. El choque cambió de miércoles y sábado a jueves y domingo, esto debido a la contingencia ambiental que vive la Ciudad de México.

El partido de ida será el próximo jueves 16 de mayo en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta se realizará el domingo 19 en el Estadio León.

"Me parece que la gente de la Liga MX y de Club América hubieran tenido la cortesía de avisarnos antes. No ya cuando estábamos bajando del autobús para subir al vuelo charter y viajar a CDMX", mencionó el mandamás felino en entrevista para ESPN. Por otro lado, el presidente del Club León pide que se preparen más este tipo de cosas, y no culpa ni a la Liga, ni al América.