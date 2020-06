América vuelve a ser señalado de tramposo en la eLiga MX

El América volvió a ser señalado de tramposo dentro de la eLiga MX, ahora por parte del Pachuca.

Las Águilas, representado por Santiago Cáseres, avanzaron a la final del torneo digital con una victoria de 1-0 sobre los Tuzos (Kevin Álvarez), en el último suspiro del encuentro.

De acuerdo con el gamer profesional del equipo hidalguense, Jo Cazador, el azulcrema no fue quien jugó las semifinales del viernes y adelantó que el club levantará una queja.

"Realmente, si quieren ir a ver ustedes, los partidos que jugó el chavo [Cáseres] en la eLiga no se comparan a este partido. Creo que jugó alguien más", dijo el gamer.

Es la segunda vez en la Liguilla que Cáseres causa polémica. En los cuartos de final, el argentino fue señalado por el Guadalajara, al sacar ventaja por el Share Play, tras vencer a Fernando Beltrán.

Cazador añadió que durante la transmisión del encuentro, el color en el control remoto del jugador del América pasó de azul a rojo.

"Se va iba a investigar el IP de la conexión y sí habrá queja. El club me está pidiendo que los apoye", cerró.

Hasta el momento, el Pachuca no ha revelado alguna inconformidad por la derrota del viernes. El América enfrenta mañana al León, en la final.