América y Tigres jugarán amistosos contra Real Madrid Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su gira de pretemporada, el Real Madrid Femenil hará una parada en territorio mexicano. ¿Sus rivales? Tigres y América.

A través de sus redes sociales, el equipo merengue anunció que se jugarán dos partidos amistosos ?de cara a la próxima temporada? en el Estadio Universitario y el Estadio Azteca.

"¡México, no vemos pronto!", se lee en el anuncio.

Por su parte, Tigres Femenil informó que el propósito de los compromisos es "lograr una internacionalización en el deporte femenino". Y es que, a través de un comunicado, el cuadro del balompié mexicano celebró la presencia de partidos internacionales.

"Con el objetivo de fortalecer el futbol femenil en México y lograr una internacionalización en el deporte femenino, tanto Club Tigres Femenil como Club América Femenil son referentes en nuestro país en materia de celebración de partidos internacionales con equipos europeos de alto renombre", sentenció.



Tigres vs Real Madrid

Martes, 29 de agosto/ 20:00 hora local/ Estadio Universitario, Monterrey.



América vs Real Madrid

Domingo, 3 de septiembre/ 14:00 hora local/ Estadio Azteca, Ciudad de México.