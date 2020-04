AMFpro incita a rebelión de jugadores

Tras confirmarse la desaparición del ascenso y descenso, para dar paso a una Liga de Desarrollo, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales se pronunció en contra del proceso que condujo al nuevo proyecto, pero desconoce cuál será el futuro inmediato de los futbolistas de la División.

"Ante la nula claridad sobre el futuro inmediato del Ascenso MX con 'un proyecto nuevo' para esta división, la AMFpro lamenta la falta de solidaridad y sentido común de las autoridades futbolísticas para con los jugadores, sus familias, los aficionados y todos los involucrados en esta división, por lo que insta a los involucrados a no aceptar ningún acuerdo que no respete los compromisos laborales y las responsabilidades adquiridas por parte de sus respectivos clubes", exhortó la entidad que preside Álvaro Ortiz.

De igual manera, la AMFpro acusó que el extinguir el ascenso y descenso por los siguientes cinco años, entre otros puntos del anuncio de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, fueron "decisiones unilaterales".

"Dichas decisiones reflejan por qué no hay un auténtico crecimiento deportivo en el futbol mexicano, ni tampoco resultados congruentes con la capacidad de nuestro país en el entorno internacional desde hace años", agregó el comunicado. "Predomina el interés de grupos de poder cuya principal aspiración es económica. Hoy el futbol mexicano tocó fondo".

Finalmente, la AMFpro -ante el desconocimiento del futuro inmediato de los futbolistas- convocó a los jugadores a blindarse con un "convenio colectivo".

"Es inminente la negociación de un convenio colectivo que proteja sus derechos laborales como jugadores profesionales como sucede en otros países, con el fin de que cualquier decisión que trascienda el terreno de juego sea tomada, invariablemente, en conjunto con todos los involucrados y no de manera unilateral e injusta".