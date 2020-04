AMFpro y Carlos Albert, en otro pleito mediático

La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) se enganchó con el comentarista Carlos Albert en redes sociales. La organización, que —según su filosofía— representa y protege los intereses de los futbolistas profesionales en el país con respeto a su dignidad, honorabilidad, integridad, salud, seguridad y libertad", no soportó la crítica del comentarista y le contestó con una imagen del periodista dibujado como un "ratón verde".

Albert, durante en el programa "Reacción En Cadena" de Canal 52 de MVS, dijo que Álvaro Ortiz, presidente de la AMF, fue muy chiquito como jugador y actualmente es un "cero a la izquierda", argumentó.

El comentarista criticó que la Asociación no ha tenido acciones durante la crisis del Coronavirus, que tiene frenada al futbol mexicano y, por ende, a los jugadores profesionales del país.

"¿Cuántas semanas hemos hablado del coronavirus en relación al deporte? ¿Par qué fregados existe una Asociación de Futbolistas si no es para este momento?", dijo Albert.

El periodista también confundió el nombre de Ortiz en varias ocasiones. La cuenta de Twitter de la AMF le contestaron a Albert con un ratón verde, en referencia a que, en múltiples ocasiones, se ha sentido ofendido por el apodo que se le otorgó a la Selección Mexicana en su época de jugador.