AMLO critica altos sueldos de futbolistas

Anteriormente, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la austeridad había apuntado a la clase política y empresarial, pero, hoy, alcanzó al deporte.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario criticó que, a pesar del complicado momento económico derivado de la pandemia, se mantengan los altos salarios de muchos atletas.

"Que se viva en la justa medianía, no con las extravagancias que han caracterizado a los gobiernos y a las sociedades del mundo, los lujos. Con esto del Covid, hasta en el deporte, ¿le van a seguir pagando a un deportista tanto para que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco o 10 Ferraris en un mundo tan desigual?", cuestionó.

Aunque no se refirió a una disciplina en específico, su descripción de vida ostentosa pareció dirigirse a los futbolistas, cuyos sueldos en México suelen ser considerablemente mayores a los de otros deportistas.

Previamente, como parte de su política de ahorro, AMLO ha ordenado investigar y eliminar todos los fideicomisos que no se consideren indispensables o tengan irregularidades, incluido el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), actualmente en revisión por la Cámara de Diputados.