AMLO niega que uno de sus hijos quiera comprar al Cruz Azul

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió que uno de sus hijos fuera a comprar al Cruz Azul. En su conferencia de prensa mañanera, el ejecutivo dio a conocer al "ranking" de las noticias falsas de la semana, siendo la del club cementero la que ocupó el primer lugar.

"Hay que informarle a la gente porque hay quien se traga esto. Hace como dos días salió un mensaje de Twitter que decía que uno de mis hijos iba a comprar el estadio... digo, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso. No sabemos si quién lo puso es famoso o no"...

El mismo club sacó un comunicado negando que se pudiera dar está operación: "Ante el reciente e inexplicable rumor, sin fundamento, sobre la supuesta venta de Cruz Azul Futbol Club, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo no está, ni estará a la venta.

"Cooperativa La Cruz Azul goza de cabal salud financiera y, hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que, evidentemente no se vende y que, por el contrario, aún tendrá mucha historia y títulos que celebrar".