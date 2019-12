AMLO participará en juego de estrellas del beisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en un juego de beisbol con "estrellas" del deporte, para promover el deporte entre jóvenes, como parte de la estrategia nacional para combatir el consumo de drogas: Juntos por la Paz.

"Voy a participar, nomás que no los invito porque ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar. Voy a participar en un juego con estrellas del beisbol, va a ser un juego de muy buen nivel y se va a grabar", indicó.

El presidente anunció que también buscará a Saúl "El Canelo" Álvarez para que participe en la campaña contra el consumo de drogas entre jóvenes, para la que deportistas famosos grabarán cápsulas informando sobre el tema.

"En las cápsulas van a hablar todos los beisbolistas destacados, un poco también del futbol, lo mismo con atletas y todos. De una vez aprovecho para invitar al 'Canelo', porque necesito que nos ayuden. Todos los que quieran ayudarme a mandar este mensaje a los jóvenes", dijo.

En su conferencia matutina, también presentó un video de cómo, en algunos partidos de futbol, los niños que entran de la mano de los jugadores a la cancha ya llevan el mensaje de la campaña Juntos por la Paz.