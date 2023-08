Clavadista mexicano prepara demanda contra Conade

A-AA+

Los problemas entre la Conade y los deportistas acuáticos no terminaron con la desaparición de la Federación Mexicana de Natación, el máximo organismos del deporte en México podría recibir una demanda.

Una situación que se encuentra meditando el clavadista de plata en la Copa del Mundo de Fukuoka, Jahir Ocampo, quien advirtió proceder ante el organismo que dirige Ana Gabriela Guevara.

Ocampo, quien conquistó la plata junto a Aranza Vázquez en la plataforma de tres metros, recalcó que la decisión se daría tras la pérdida de su beca deportiva.

"Ahora sí tenemos el derecho de pedir la beca deportiva con estos resultados. Nos vamos a ir a lo legal, tal cual, y pues en eso vamos a estar moviéndonos ahorita. Bajo la ley, con los resultados obtenidos, tenemos todas las de ganar", aseguró en entrevista con David Faitelson.

El atleta mexicano, que se volvió viral ante de participar en la Copa del Mundo por rifar su vehículo, agregó que con sus más reciente resultados espera contar con el respaldo de patrocinadores.

"Tuve contacto con algunos patrocinadores, no fue nada concreto y ya el tiempo yo lo tenía encima [para ir al Mundial]. Entonces, para estar evitando que me dijeran ´lo vamos a ver´ o más largas, dije ´rifo mi carro y ya después con buenos resultados´, que yo sabía que íbamos a tenerlos, ´entonces sí ya voy a ver con los patrocinadores´", finalizó.