AMLO presume avances de su gobierno; destaca programas sociales

A 15 días de que la presente administración cumpla un año de gobierno, hay avances, presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un diálogo con comunidades indígenas: tepehuanos del sur, huichol, mexicanero, cora y tarahumara, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que el pueblo es el que va a calificar si ha hecho bien las cosas o no.

Por lo pronto, destacó que los apoyos ya se dan como se prometió. Los adultos mayores tienen una pensión de 2 mil 500 pesos; niñas, niños y adolescentes indígenas también tienen su apoyo, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de bajos recursos.

"Ustedes aprueban el gobierno o no lo aprueban. Estamos empezando, no ha sido fácil, porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático y mañoso, eso era el gobierno: un toro viejo, reumático y mayor, y lo estamos pagando. Para que camine, la gente me está ayudando para que camine el toro", expresó.

En el lugar estuvo acompañado del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, al que calificó como un hombre honesto y al que se le apoya.

Andrés Manuel López Obrador subrayó que en la actualidad hay pocos programas sociales, pero efectivos y el dinero alcanza porque se acabó la corrupción y hay austeridad.