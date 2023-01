Ana Gabriela Guevara aclara escándalo por becas con atletas acuáticos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa, declaró sobre el escándalo de los audios filtrados en los que anunció que les quitará el apoyo económico a los atletas acuáticos en cuanto no se disuelva el Comité de Estabilización creado por la FINA.

En un evento realizado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Guevara sentenció: "La ley no se amenaza, se cumple. Aquí no hay revanchismo ni chantaje a los atletas".

Guevara sostuvo que el Comité de Estabilización no tiene validez legal dentro del sistema de deporte mexicano por lo que los atletas y el Comité Olímpico deben llegar a una solución para este 31 de enero o de lo contrario, se dará de baja y se suspenderá el apoyo económico mediante becas.

A 18 meses del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela considera que es "lamentable y desolador" que los atletas se encuentren en el medio del conflicto; sin embargo, los acusó de estar más preocupados por el dinero que por competir.

"Se manejó la posibilidad de que sigan entrenando, pero durante toda la reunión yo no escuché a ninguno que dijera me la juego con y sin, la preocupación de todos fue la beca, nunca fue la parte deportiva", agregó.

Finalmente, señaló que intentó dialogar con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, para encontrar solución al problema y "no recibió respuesta" por lo que, en caso de que los atletas decidan competir en selectivos organizados por el COM, no tendrá validez alguna ante la autoridad del deporte en México.