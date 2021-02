Ana Gabriela Guevara no quiere que haya Juegos Olímpicos

La pandemia por el Covid-19 provocó que en el 2020 los Juegos Olímpicos de Tokio fueran pospuestos. En este 2021 todo indica que se realizarán, pero para Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, esto no debería suceder. Guevara expresó que para ella, los Olímpicos no deben llevarse a cabo.

"Hay quienes dicen que se deben hacer, pero también hay que entender a Japón, lo que representa recibir en su casa al mundo, los riesgos que esto lleva y las responsabilidades que esto genera porque el bicho no cede y hay que tener ocupación hospitalaria, entonces son dos polos difíciles de digerir y si lo vemos con un sentido de vida, yo a título personal diría mejor cancelemos", explicó en entrevista con TUDN.

"No tiene sentido tener un riesgo tan alto porque también es un desgaste anímico para los atletas, pero luego me gana el corazón de decir por qué les vamos a quitar la oportunidad a quienes ya están para llegar ahí", agregó la exatleta. También habló de los boletos que los deportistas mexicanos ya tienen asegurados y los que aún faltan por conseguir. "De los Panamericanos de Lima 2019 a lo que alcanzamos en el 2020, calificamos al 43 por ciento de la delegación y falta un 55 por ciento donde no hay espacio, no hay país que levante la mano, no sabemos cómo van a clasificar".

La directora de la Conade se refirió a sus tiempos cuando competía y entiende que la situación que vive el mundo obliga a que Tokio sea una justa muy diferente al resto. "Ya se rompió el esquema de unos Juegos Olímpicos que nos tocó vivir y que hemos visto. Una villa que ya no da para lo que fue planeada por la forma de vivir que debe haber dentro de la misma, cuando el espíritu de la villa siempre es la hermandad, la unión y la colaboración con la comunidad que vive adentro, y todo eso se acabó".