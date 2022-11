Ana Galindo es ascendida a la Sub 20 femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Andrea Rodebaugh, directora del futbol femenil de la Federación Mexicana de Futbol, ha comenzado a hacer movimientos de cara al futuro.

Después del desastre en el que acabó la labor de Mónica Vergara en el equipo mayor y la polémica por lo que sucedió con Maribel Domínguez en la Sub 20, había que limpiar de todo eso a la FMF.

Rodebaugh anunció que Ana Galindo, encargada del equipo Sub 17 y que se hizo cargo de la Selección Sub 20 en el pasado mundial, se irá en definitiva al equipo Sub 20. Un paso más cerca de la mayor.

Y para los equipos Sub 17 y Sub 15, vino la sorpresa. Se nombró a la técnica costarricense Jimena Rojas, quien será la encargada, ahora, de formar las bases del futbol femenil mexicano.

"Jimena Rojas es la nueva directora técnica de la Selección Nacional Sub-17 y Sub-15. Para mí, es un honor la integración de Jimena a las Selecciones Nacionales Femeniles, ya que es una profesional preparada y con experiencia", dijo Rodebaugh.

"La idea es trabajar de cerca y tener un modelo de juego, que venga hacia abajo. A la Sub 20, Sub 17 y Sub15, así las jugadoras son responsables y van aprendiendo cada que crecen y cambian de categoría", abundó la directiva.

La incorporación de Jimena Rojas, abundó Rodebaugh, es que Rojas, "va a ayudar a que la Selección Nacional Femenil cumpla con su desarrollo y su estrategia: captar talento, identificarlo y desarrollar ese talento desde la Sub 15 hasta la Mayor".

Rojas fue jugadora profesional durante 13 años, obtuvo tres campeonatos nacionales de la Primera División de la Liga Costarricense y representó a la Selección Femenil de Costa Rica en los equipos Sub-19 y Mayor.

Rojas mencionó acerca de su nuevo cargo: "La oportunidad de venir a trabajar a una Federación como la mexicana es un honor, además cuentan con infraestructura y apoyo importante que puede ayudar a potenciar a México en futuros años".

Sobre el ascenso de Ana Galindo, la directora de los equipos femeniles, dijo: "Ana ha estado a cargo de una categoría, ella seguirá con ese mismo grupo que ahora se convierte en una Sub 20".