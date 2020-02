Ana Guevara minimiza acusaciones de corrupción

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), minimizó los señalamientos de corrupción del organismo que preside, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectara una serie de irregularidades que ascenderían a un presunto daño patrimonial de 50.8 millones de pesos, del fideicomiso del Fondo para el Alto Rendimiento.

"No puedo dar una respuesta ante el mitote. No hay una solución por parte de la Función Pública. Nos hicieron observaciones y se siguen revisando. Desde el día uno colaboramos con la SFP, pero no ha emitido una solución. Todo lo que se ha dicho es un mitote", sostuvo Guevara.

Irma Eréndira Sandoval quien encabeza la SFP anunció, que hizo seis observaciones. En tres de ellas, Irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos a federaciones; entrega de facturas falsas y entrenadores que no cumplían con el perfil, conocimientos y experiencia, Conade no pudo presentar las pruebas suficientes para solventar estas irregularidades.

Sin embargo, la exvelocista redujo estas irregularidades a un golpeteo político que, según ella, podría ser "por la gobernatura de Sonora".

Guevara también minimizó la denuncia que puso la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, sobre las facturas falsas que detectaron la SFP. Dijo que "no iba a proceder" y sostuvo que "no podía desmentir una mentira.

La titular de la Conade también mencionó que, en caso de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se suspendan por el coronavirus, tendrían que tomar medidas para los atletas mexicanos. "Buscaríamos la forma para que los deportistas mexicanos siguieran en su temporada", sostuvo.