Ana Laura Flores combina el deporte con el modelaje

Además de ser una exitosa deportista, Ana Laura Flores se integra de lleno al modelaje opción importante ya que cuenta con máximos requisitos para brillar como lo ha hecho en el racquetbol desde que era una niña.

Laura cuenta con 18 años de edad y jugará el próximo mes de noviembre su último Mundial Infantil y Juvenil, torneo que se desarrollará en Costa Rica y donde piensa cerrar su etapa de juventud con el título de su categoría.

En julio pasado Ana logró su boleto a dicho torneo efectuado en el Centro de Raquetas de Nuevo León y que reunió a los mejores jugadores del país de cada una de las categorías. Fue ahí donde logró el primer lugar y ser Seleccionada Nacional.

Luego del evento clasificatorio, Flores Saavedra compitió en el Torneo Fenapo Corpoil efectuado en las canchas de La Loma Centro Deportivo donde, para no variar, se quedó con el sitio de honor "estoy muy feliz porque es la primera ocasión que ganó este torneo, me costó, pero al final salí bien luego de enfrentar a jugadoras muy buenas como Jessica Parrilla Bernal contra quien jugué en la final.

SU ANDAR POR

LAS PASARELAS

Desde que estaba chiquita le decían lo del modelaje, pero nunca, al menos en ese entonces, no le llamó la atención, pero este año me llegó una invitación hace como dos meses y empecé a modelar, es algo nuevo y bueno, pues vi los beneficios y me convencieron".

Ana Laura está en Catrina, tuvo un certamen el mes pasado en el Centro de las Artes, y seguirá haciendo lo que le gusta, combinando el racquetbol y el modelaje con todo el apoyo de sus papás.

Al cuestionarla si es más difícil el modelaje que el deporte, la racquetbolista respondió "huy, bueno en el deporte me he dedicado toda mi vida, entonces tengo que hacer ejercicios propios de mi disciplina, y en el modelaje es algo nuevo, nunca lo había probado y te cuento que está complicado, es mucha la competencia y hay que tener orden, caminar con los tacones, las poses, el maquillaje, la vestimenta, es diferente pero igual de disciplinado".