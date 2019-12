Ancer, figura del equipo Internacional de la President's Cup

El mexicano Abraham Ancer sigue como la figura del equipo Internacional, que extendió su ventaja sobre el de Estados Unidos, al término de la segunda ronda de la President's Cup.

Junto al local Marc Leishman, el tamaulipeco se lució en el juego corto y no erró con el putt. La pareja venció a Patrick Redd y Webb Simpson en el Club Royal de Melbourne, Australia.

La segunda jornada del certamen se disputó en formato foursome (bola alterna) y concluyó con los internacionales 6.5-3.5 sobre los estadounidenses, quienes tienen a Tiger Woods como capitán y jugador, también en modo intratable y corazón del conjunto de las barras y las estrellas.

En el duelo inicial del día, el australiano Adam Scott y el sudafricano Louis Oosthuizen vencieron a Matt Kuchar y Dustin Johnson. Le siguieron Ancer y Leishman, sobre Redd y Simpson.

Woods y Justin Thomas, quienes repitieron como pareja, le ganaron a Hideki Matsuyama (Japón) y Byeong Hun An (Corea), en un duelo que se definió en la bandera 18. Fue JT quien embocó la bola de la victoria, tras un golpe soberbio del Tigre desde la hierba alta, para un festejo que se repetirá miles de veces en redes sociales e impulsó el ánimo norteamericano previo al fin de semana.

Patrick Cantlay y Xander Schauffele se impusieron sobre Joaquín Niemann (Chile) y Adam Hadwin (Canadá). El australiano Cameron Smith y el coreano Sungjae Im igualaron con Gary Woodland y Rickie Fowler.

El mexicano se lució con un par de putts de larga distancia y con un tiro desde la trampa de arena la bola quedó dada para que el australiano, con todo el apoyo de la afición en Melbourne, la embocara. Ancer firmó su segunda victoria en la President's Cup, ya que ayer, con Oosthuizen, superó a Johnson y Woodland, campeones del US Open (2016 y 2019, respectivamente).

Para la tercera ronda, a disputarse el viernes por la tarde (sábado temprano en Australia), se jugarán ocho partidos, cuatro four-ball y la misma cantidad de foursome. Mucha tarea para Woods para levantar a Estados Unidos previo a la jornada final.