Ancer quedó cerca de su primer título en el PGA Tour

Abraham Ancer luchó, aguantó la presión y se mantuvo en competencia, pero no le alcanzó para ganar su primer título en el PGA Tour. El mexicano, con 15 golpes bajo par, quedó en segundo lugar del Northern Trust, a un impacto del campeón, el estadounidense Patrick Reed (-16), quien aseguró la victoria con un par en el hoyo 18.

"Fue una muy buena ronda, en la que me siento muy orgulloso. Al final, logré poner presión pero fue muy tarde", dijo el tamaulipeco.

Fue una ronda casi redonda para el tamaulipeco, al no ceder ante la presión de competir en la última ronda de un torneo dentro de la máxima categoría. El tricolor cerró la jornada con cuatro birdies y dos bogeys.

Ancer presionó a Reed sobre el recorrido del fairway del 18 en el campo de golf de Liberty National, en Nueva Jersey, mas la experiencia del estadounidense, al ganar su séptimo título en el PGA Tour, fue suficiente. "Ha sido un año muy importante con cuatro mexicanos en el PGA Tour y yo, en lo personal, he tenido una temporada sólida", agregó Abraham, de 28 años de edad.

El mexicano se quedó en el segundo sitio en solitario —su mejor desempeño en el PGA Tour—, seguido por Jon Rahm y el estadounidense Harold Varner III (-14). Ancer escaló varias posiciones en la FedEx Cup, al ubicarse en octavo sitio; Reed llegó al segundo puesto del tablero que lidera Brooks Koepka.