Ancer y un 2019 fantástico

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasan los torneos y el mexicano Abraham Ancer sigue "palomeando" objetivos en su carrera.

El tamaulipeco ya cumplió tres de las cuatro metas que se impuso para este año. El primero fue colocarse dentro del Top 50 del ranking mundial. Segundo, jugar el Tour Championship de agosto pasado, que lo clasificó a los cuatro Majors de 2020. El tercero fue ingresar al equipo internacional de la President´s Cup.

El único logro personal que le falta es ganar dentro del PGA Tour, el cual ya siente cercano.

"Si sigo en este nivel, sé que la victoria llegará. No sé cuándo, pero sí está próxima", asegura Ancer en entrevista.

La campaña 2019-20 está en pleno arranque —con el Mayakoba Classic de Playa del Carmen en la agenda de esta semana— y el tricolor ya sumó su primer Top 5, al quedar cuarto en el WGC-HSBC Champions.

"He jugado muy sólido, con mayor confianza en cada torneo que pasa. No me mentalizo para ganar, me concentro para que mis golpes me pongan en posición de competencia", indica Abraham.

El tricolor, de 28 años de edad, está ubicado en el sitio 36 del ranking mundial y en diciembre volará rumbo a Australia para competir en la President´s Cup.

"Ha sido un 2019 redondo, de objetivos conseguidos. Estaré en los próximos Majors, tuve la libertad de escoger mi agenda y tengo mucha seguridad en mi juego".