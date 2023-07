Andrés Guardado dedica emotivas palabras a Sergio Canales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Este lunes los Rayados del Monterrey hicieron oficial que Sergio Canales es su nuevo refuerzo.

El centrocampista español arribará a la Liga MX para vestirse con los colores del cuadro regio y así emprender una nueva aventura en su experimentada carrera en el futbol.

Será la primera vez que el nacido en Santander juegue con un club fuera de su país, pues debutó con Racing, de ahí saltó al Real Madrid, luego al Valencia, Real Sociedad y desde la temporada 2018-2019 con el Real Betis.

Ahora, Canales aparecerá en México como uno de los refuerzos más importantes para este Apertura 2023.

En su despedida con el Betis, Sergio Canales recibió unas emotivas palabras por parte de Andrés Guardado, capitán y referente del conjunto verdiblanco.

Junto al resto del plantel bético, el mexicano, muy conmovido, habló de lo que significa Canales para el club español y lo que tiene para aportar no solo a los Rayados, sino a la Liga MX.

"Ya visualizábamos cuando se estaba dando todo esto y le dije, 'güey, en tu despedida espero no llorar'. Estoy muy emocionado porque es una persona a la que quiero mucho, que le tengo un cariño especial y tengo un sentimiento encontrado porque se me va un amigo. Pero por el otro lado sé que va a mi país, que va a un club muy importante allá, que seguramente aprovechen la persona y el jugador que es él. Se lo comentaba a él, que me hace mucha ilusión que vaya para allá porque él vive su profesión de una manera increíble, pocos la llevan como él y que un poquito pueda aprender mi país de él ya va a ser suficiente y que ojalá más jugadores como él puedan ir al futbol mexicano y se puedan contagiar de eso", declaró el canterano del Atlas.

Guardado no dudó en bromear al respecto y pedirle que coma más picante y que disfrute de los tacos en nuestro país: "Ojalá que disfrute de los tacos, de las carnitas asadas en Monterrey y a ver si aprende a comer un poco más de picante el güey; estoy emocionado porque lo quiero mucho, se me va un amigo y lo voy a echar mucho de menos".