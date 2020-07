Andrés Gudiño quiere ganarse la confianza de Siboldi

Andrés Gudiño no baja los brazos y quiere ganarse su lugar dentro del Cruz Azul, ante una muy difícil competencia en la portería celeste.

El meta, quien salvó a La Máquina en las semifinales de la Copa por México al atajar dos penaltis a los Tigres, aseguró que pelea deportivamente para llenarle el ojo a Robert Dante Siboldi.

"Trato de hacer mi mejor trabajo y esforzarme al máximo. Es una ilusión muy grande de estar rodeado de grandes porteros, es una motivación extra", añadió Gudiño, de 22 años de edad.

Lo que está seguro es la titularidad de José de Jesús Corona, pero queda el espacio en la banca, el cual compite directamente con Sebastián Jurado.

"Hago mi mejor trabajo para ganarme un lugar", añadió a W Deportes.

Sobre su actuación del miércoles, el yucateco no ocultó la emoción por su actuación.

"Fue un sentimiento de felicidad, tratando de estar calmado y concentrado. Al final se dieron las cosas, no sólo a mí, a todo el equipo. Ahora, mentalizados de lo que viene".

El domingo, el Cruz Azul enfrenta a las Chivas en la final de la Copa por México.