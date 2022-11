Andrés Lillini asegura no reforzará al Necaxa con jugadores de Pumas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este viernes fue presentado de manera oficial el nuevo director técnico del Necaxa, el argentino Andrés Lillini y en la conferencia de prensa, remarcó que no reforzará a los Rayos con ningún jugador de Pumas.

"En las posiciones que me gusta algún jugador de Pumas, son de las mejores que tiene Necaxa, lo hablé con la directiva. Entonces no creo que haya alguna chance de traer a algún jugador de Pumas", declaró Lillini.

El Necaxa actualmente cuenta con las bajas de Edgar Hernández, Ulises Cardona y Luis Quintana. Por el otro lado, Pumas solo sufrió la baja de Leonel López y ya cuenta con el refuerzo de Ulises Rivas.

Quien fuera encargado de las fuerzas básicas del equipo auriazul durante años, experimentó un cambio de vida en el 2020 cuando le tocó enfrentar el reto de ser entrenador de Pumas y que hoy lo tiene en el banquillo del Necaxa, equipo al cual tendrá que llevar a la Liguilla como reto principal.

"El objetivo primario es la Liguilla, participar dentro de los 8 finalistas. Es lo primario con la directiva. Estar aquí es un reto complicadísimo, pero mientras más difícil, más me gusta. Aquí va a jugar el que tiene que jugar, lo hará quien esté mejor. Hay que buscar los resultados y responder a la confianza", agregó.