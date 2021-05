Andrés Lillini tiene que dejar a Pumas: Vera

El repechaje del Guard1anes 2021 lucía lejano para los Pumas. La palabra milagro tomaba mayor fuerza en la semana y ahora la probabilidad de consumarse es alta. Universidad está a una victoria de meterse a la Liguilla del futbol mexicano.

Vencer al América es el último obstáculo. No obstante Juan Carlos Vera, exfutbolista campeón con los felinos en la Temporada 1990-91, alzó la voz por el momento que viven los de El Pedregal: Esto no es de equipo grande.

El exvolante chileno fue crítico con el trabajo de Andrés Lillini y considera que el argentino debe dejar al primer equipo.

"Lo mejor es que regrese a Fuerzas Básicas si todavía está el puesto que dejó. Tomó un fierro caliente y ahora tiene que dejar al equipo; no supo manejar la presión. Los equipos grandes como Pumas no pueden tener esos resultados, si él estuviera en Chivas, Cruz Azul o América ya no sería técnico. En un equipo chico te dan tiempo, acá no", aseveró el sudamericano.

Después de ser subcampeones en el Guardianes 2020, el futuro de los Pumas es incierto. Situación similar a la que se vivió cuando Míchel González abandonó el equipo. Así lo considera el ex auriazul.

"Cuando se va Míchel (González) se llevó toda la presión y los chicos se soltaron. El entrenador (Andrés Lillini) se encontró con un equipo que no tenía nada qué perder, ya habían tocado fondo y todo lo que sumara iba a ser bueno. Ahora que él hizo el equipo, se le fueron algunos jugadores, ahí sí sintió la presión porque no sabía lo que era. No es lo mismo estar en el primer equipo. Tiene una presión que no había sentido", expresó.

Asimismo, dejó un mensaje para la directiva, quien debe trabajar mejor en los próximos torneos: El mejor jugador del equipo tiene que ser el Presidente, si no es así, no saldrán las cosas. Pumas nunca ha tenido dinero para comprar muchos jugadores. Los entrenadores y jugadores saben que llegan a un equipo que no invierte. Pumas ha perdido grandeza en los futbolístico, pero al final la grandeza lo hace la afición.