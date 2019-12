Andy Ruiz Jr. cae ante Anthony Joshua y pierde sus títulos

El primer campeón mundial mexicano en la división de pesos completos, Andy Ruíz, perdió los títulos que ostentaba en su primer defensa ante el británico Anthony Joshua, en pelea que tuvo lugar en Arabia Saudita este sábado.

Tras superar al británico con un sorprendente nocaut meses atrás, el mexicano no pudo superarlo en este nueva pelea y su plan de combate fue anulado por Joshua, en un compromiso muy lejano de la explosividad y adrenalina del primer compromiso que tuvo lugar en junio de este mismo año. Con esta victoria "AJ" recuperó los títulos de los organismos Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB)., para volver a ser campeón unificado.

El primer round no hubo intercambio mayor, pero Joshua logró conectar en los últimos segundos para herir a Andy Ruíz y abrirle una herida a la altura de la sien, que no significó mayor complicación a lo largo de la batalla. Para el inicio del cuarto round Joshua con su mano izquierda seguía manteniendo el control de la batalla controlando las distancias con su jab, sin que el mexicano pudiera penetrar guaridas, pero para el final del mismo asalto Ruiz logró conectar un par de rectos al rostro del británico con lo que parecía que lograba acercarse y abrir su defensa.

Pero el plan de Joshua, de mantenerse en constante movimiento y atacar a distancia con combinaciones cortas fue el que dirigió siguientes rounds. Y es que a diferencia de la primera contienda, Joshua se mantuvo ligero y a distancia, para no quedarse en el espacio corto al intercambio constante con el mexicano.

En los siguientes asaltos Joshua conectaba con combinaciones cortas para luego engancharse con el mexicano-estadounidense sin sufrir daño, gracias a la gran capacidad físico atlética que mostró en todos los asaltos. Conforme avanzaba la pelea la cautela en ambos peleadores se mantenía, sobre todo por parte del mexicano, que no logró conectar golpes de poder. Si bien Ruíz logró golpear en algunas ocasiones para el final de la pelea, no fue suficiente para superar en las tarjetas a Joshua y mucho menos para hacerlo trastabillar si quiera.

Las tarjetas finales de los jueces fueron 118-110, 118-110, y 119-109, para darle el triunfo de manera unánime.