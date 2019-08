Andy Ruiz quedó feliz con su contrato: Eddie Hearn

De una cosa está seguro el promotor Eddie Hearn, el campeón mexicano Andy Ruiz quedó feliz con los términos con lo que acordó para la segunda pelea contra Anthony Joshua.

Hearn reveló que Ruíz no estaba conforme con los nueve millones de dólares estipulados en la cláusula de revancha que se activó momentos después de que Joshua quedó en la lona por los puños del mexicano.

Si bien Hearn no informó si el aumento de la bolsa económica que recibirá Andy fue de un millón más, sí señaló que el monto supera la línea de los 10 mdd. "Andy no estaba entusiasmado en un principio, pero puedo contar que después de la reunión que tuve con él, quedó satisfecho de las negociaciones. La cifra de un millón extra no es específicamente. Está por arriba de los 10 millones", contó el inglés.

Hearn se encuentra en la capital de Sonora donde su promotora Matchroom Sport es partícipe de la función que protagonizará Juan Francisco Gallo Estrada.