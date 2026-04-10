Angelinas son subcampeonas

El equipo Angelinas, representativo de las tierras reboceras, tuvo una destacada actuación al conquistar el subcampeonato en el Torneo de Softbol de Semana Santa, tras caer en la gran final ante el Deportivo Galaviz con marcador final de 2 carreras a 0.

La novena contó con refuerzos de alto nivel que marcaron diferencia a lo largo del certamen, entre ellas Diana Castillo, jugadora profesional de las Olmecas de Tabasco; Mony Ramos, seleccionada estatal por Tamaulipas; y Pamela Rosas, también integrante de la organización tabasqueña.

Cada una de las jugadoras aportó de manera clave al desempeño del equipo. Castillo destacó desde la loma con una sobresaliente actuación de pitcheo, dominando a las bateadoras rivales; Ramos brilló con el bate al generar ofensiva en momentos determinantes; mientras que Rosas fue pieza fundamental en la defensiva, asegurando jugadas clave.

El conjunto de Angelinas ofreció un espectáculo de gran nivel a la afición que asistió a los encuentros, reafirmando su crecimiento dentro del softbol regional.

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De cara al futuro, las tres jugadoras ya han sido confirmadas para continuar con el equipo rumbo a la temporada 2027, además de que seguirán participando en torneos nacionales y estatales. En el caso de Mony Ramos, mantendrá actividad en competencias de alto nivel como la Olimpiada Nacional y los Juegos Nacionales Universitarios ANUIES, donde ha destacado de manera constante.