Anhela piloto Vettel triunfar con Ferrari

Mónaco.- El piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel expresó sus deseos de ganar campeonatos con la escudería italiana, tal y como lo logró en su momento con el equipo de Red Bull.

"Quiero lograr algo con Ferrari. Esa es mi motivación, mi objetivo; quiero demostrar que puedo conseguirlo. Aún no lo he hecho, pero quiero hacerlo", comentó.

Pese a sus éxitos conseguidos del 2010 al 2013, el teutón ha decidido seguir con su ambición e intentar destronar al inglés Lewis Hammilton, quien se ha encargado de quedarse con la mayoría de los últimos títulos.

"Yo no me digo a mí mismo: ´Ah, ya he ganado, ya no tengo que ganar otra vez´. Me siento muy privilegiado por haber estado en esta situación más de una vez, de poder haber demostrado que soy el mejor, que puedo batir al mejor y que estoy entre los mejores", agregó.

Por último, no ocultó sus deseos de destacar sobre su compañero monegasco, Charles Leclerc, luego de las declaraciones del director general de Ferrari, Mattia Binotto, quien especificó que no habrá rol de piloto "número 1" en el equipo.

"No quiero sonar egoísta, pero yo hago esto para mí; si soy bueno o no, a alguna gente le gusta y a otras no", concluyó.