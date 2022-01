Ante Jamaica, México busca enderezar camino

México.- La Selección Mexicana tiene ausencias que llegar para los siguientes juegos. En defensa no está César Montes por Covid-19. En el ataque no se contará con el suspendido Hirving Lozano y el lesionado Raúl Jiménez.

A pesar de esto, Gerardo Martino afirma que la Selección Mexicana no pondrá pretextos y saldrá a tratar de ganarle a Jamaica, en el duelo eliminatorio de este jueves en el estadio Nacional de Kingston.

"Las ausencias en ningún caso son bien recibidas. En este son por diferentes circunstancias, tanto Raúl como "Chucky", no pueden ser de la partida, tampoco César".

¿Habrá esperanzas de que Jiménez esté en los juegos contra Costa Rica y Panamá? Martino no lo niega, pero tampoco lo confirma.

"Raúl no viajó para el juego de mañana y tenemos la expectativa de contar con él en el próximo juego. Iremos día a día con su evolución. Montes está fuera de la delegación porque llegó con Covid-19 que contrajo en Monterrey se quedó en el CAR recuperándose. Esperemos que en el fin de semana pueda superar el Covid-19 y esté con nosotros con normalidad".

No quiso decir quiénes serán los reemplazantes de estos jugadores, aunque tampoco hizo dramas por que el tridente: Jiménez-Lozano-Corona, no tendrá a dos terceras partes. "Pero pocas veces se ha podido armar el tridente, pero esto es la Selección de México, no sólo de tres futbolistas, tenemos jugadores capacitados para este momento".

Uno de estos jugadores bien podrían ser Orbelín Pineda, aunque no ha jugado en el Celta: "Está muy bien, es verdad que no ha tenido minutos, en la reanudación del futbol español, pero está contento por cómo se ha insertado en el Celta y eso lo hemos notado en los entrenamientos".

Otro de estos jugadores bien podría ser Alexis Vega: "No he hablado con Alexis de lo que pasa en Chivas, pero es un futbolista con el cual contamos. Tiene mucha incidencia en el plantel. Una lesión lo tuvo fuera de la Selección por un tiempo, pero es un jugador con el que contamos, de grandes expectativas y ha iniciado muy bien el año".

Finalmente, dejó en claro, que tiene a todos los jugadores que quiso, que ningún club le negó a ningún futbolista: "Tenemos a todos los futbolistas que quisimos. Nadie nos ha privado de nadie:

"Tuvimos comunicación con Javier Aguirre y Duilio Davino de Monterrey, hemos visto junto con Gerardo Torrado la situación en la que están inmersos, pero no hemos tenido ningún problema con ningún futbolista. Están todos los que decimos convocar. Hay que acercarnos a un buen nivel de juego y sumar puntos que es lo más importante, y es lo que nos ocupa".