Antonelli firma su tercera ´pole´

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, sale primero este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del año, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida; en una jornada en la que recuperó de forma simbólica el bastón de mando tras el doblete de McLaren que previamente había liderado el inglés Lando Norris. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimocuarto y decimoctavo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, logró la tercera ´pole´ de su carrera en la F1 -la tercera del año- al dominar la ventosa calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 27 segundos y 998 milésimas, 166 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará segundo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá octavo este domingo, en una carrera prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308,3 kilómetros, que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) afrontará desde la tercera posición.

El inglés Lando Norris (McLaren), que ganó la prueba sprint de este sábado, arrancará cuarto, al lado de Leclerc y en la segunda fila; una por delante de la que ocuparán sus compatriotas George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

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Colapinto afrontará la carrera desde la cuarta hilera, que completa el australiano Oscar Piastri (McLaren), séptimo en la calificación. Y los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly -compañero del argentino-, décimo en la cronometrada principal, lo harán desde la quinta.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará desde la vigésima primera posición; en una última fila que completa el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).