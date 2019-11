Antonio Brown se disculpa con Robert Kraft, dueño de los Patriots

Meses después de que Antonio Brown arremetiera contra el propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, por su escándalo de solicitar prostitutas en un salón de masajes en Florida, el receptor le ofreció una disculpa por medio de sus redes sociales.

"Mr. Kraft. Le pido una disculpa a usted y a su organización. Lo único que quería es ser un buen activo para su franquicia. Me disculpo por las malas ideas y el drama", mencionó el exjugador en su cuenta de Twitter.

Brown fue despedido de los Patriots en septiembre pasado, luego de que fuera acusado por una mujer, quien lo acusó de conducta sexual inapropiada. Además el exreceptor también enfrentó los mismos cargos por otra mujer, quien también señaló que la violó.

La exestrella de los Steelers de Pittsburgh se declaró inocente de ambos cargos, pero no pudo evadir que Nueva Inglaterra lo despidiera.

Este es el último tuit de una serie de publicaciones contradictorias del ex jugador. En semanas pasadas también declaró que se retiraba de la NFL, pero recientemente se filtró que la Liga lo investigaría y sancionaría por violar su código de conducta personal.