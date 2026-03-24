Anuncia LA 2028 su imagen oficial

LOS ÁNGELES.- Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron su imagen oficial, y es una explosión de colores intensos.

Los patrones gráficos y las paletas de colores se utilizarán para identificar todo, desde acreditaciones hasta uniformes del personal, señalización, sedes de competencia y la villa de los atletas.

El concepto anunciado el lunes se basa en una " superfloración " de California, un fenómeno que ocurre cada 10-15 años en primavera y da como resultado una vibrante explosión de flores silvestres en colinas, valles y desiertos.

El equipo de diseño de LA28 estudió ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, incluidos los Juegos de Los Ángeles 1984, para inspirar la estética.

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La flor ave del paraíso de color naranja, la flor oficial de la ciudad, inspiró los colores principales utilizados en el concepto, así como las 13 flores que conforman la superfloración completa. Los gráficos se construyeron sobre una cuadrícula precisa, y la densidad visual se redujo en las zonas más cercanas a los campos de juego para mantener intacta la concentración de los atletas.

"Queríamos que la imagen se sintiera como Los Ángeles en sí. Los Ángeles es una ciudad de creatividad increíble, situada en la intersección del deporte y el entretenimiento, y los Juegos reunirán aquí al mundo en 2028", manifestó en un comunicado Geoff Engelhardt, jefe de diseño de marca de LA28.

La noche del lunes, en el Intuit Dome, donde se jugará baloncesto en 2028, los aficionados que asistan al partido de los Clippers de Los Ángeles serán recibidos por una exhibición digital de la imagen de LA28 en la pantalla gigante de la plaza exterior. En el interior, se proyectará un video que revelará la imagen.