Anuncia SEP copa nacional escolar de futbol

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la copa nacional escolar de futbol "Vive saludable, juega feliz", en el marco de la organización de la Copa FIFA 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Delgado indicó que la gran final se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.

Detalló el secretario de Educación que este torneo, que inicia en 2026, se va a repetir cada año: "Es para descubrirte a ti mismo, para hacer amigos que durarán toda la vida, para demostrar que la cancha también es una escuela de disciplina, de valor, de respeto, de sueños [...]".

"No hay límites, no hay imposibles, el Mundial llega a México, sí, pero antes el futbol empieza aquí en nuestras escuelas, empieza contigo, empieza ahora", expresó al hacer un llamado a inscribirse, armar equipos y participar en la copa nacional.

Las inscripciones serán en la página de la SEP y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).