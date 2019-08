Anuncia Tyson Fury revancha vs. Wilder

CDMX.- El boxeador británico Tyson Fury (28-0-1) reveló que ya hay fecha para la revancha contra el estadounidense Deontay Wilder (41-0-1), luego de la espectacular pelea que protagonizaron en diciembre pasado, por el cinturón de los pesos completos del CMB, y que culminó en empate.

Durante el programa nocturno Now or Never de ESPN, Fury mencionó que buscará conseguir el título el próximo 22 de febrero de 2020, en Las Vegas, Nevada. Después del empate con Wilder, el británico derrotó a Tom Schwarz, por el título de peso pesado intercontinental del WBO. En septiembre próximo enfrentaría a Otto Wallin.

Mientras que Wilder, luego de la impresionante batalla de puños contra Fury, mantuvo su invicto al imponerse en mayo, a Dominic Breazeale.