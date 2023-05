Fernando Alonso rompe reglas de F1 por la gente de habla hispana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El bicampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, se quedó con el primer lugar en el Gran Premio de Miami y se mantiene en la cima del Campeonato Mundial de Pilotos con 119 unidades.

La competencia entre el piloto neerlandés y su compañero en Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, hizo que se viviera una intensa carrera en el Autódromo Internacional de Miami.

Pero fuera de la pista también hubo cosas interesantes que resaltar. Por ejemplo, la clasificación del sábado que dejó a tres pilotos hispanohablantes en los primeros lugares de la parrilla de salida.

Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) acompañaron al mexicano y en la previa del GP el trio de hispanohablantes participó en la rueda de prensa, donde ocurrió lo impensado.

El dos veces campeón del mundo decidió defender el uso del español y rompió el protocolo de la máxima categoría del automovilismo.

"Vamos a saltarnos las normas otra vez. No voy a decir nada malo, pero voy a responder en español para toda la gente de habla hispana", comentó.

El asturiano señaló que era digno de reconocer que tres pilotos de habla hispana se quedaran con los mejores tiempos de una clasificación.

"Creo que es un gran día tener a un mexicano y dos españoles en Fórmula 1, en una crono por la primera vez en la historia", manifestó.

Además, no dudó en poner en alto el idioma español y externó que, al ser tan importante a nivel mundial, era válido no contestar en inglés.

"Somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español", finalizó.