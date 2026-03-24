Anuncian la Copa Escolar de Futbol

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se unen para la realización de la Copa Escolar de Futbol edición "Mundialito Escolar 2026".

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA, que sea realizará este año en EU, México y Canadá, la FMF, la Conade y la SEP busca impulsar del deporte formativo.

Por tal motivo, anunciaron esta iniciativa que llegará a escuelas de los 32 estados de nuestro país.

En la presentación del proyecto, estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; el director general de la Conade, Rommel Pacheco; la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México rumbo al Mundial 2026, Gabriela Cuevas; y el director deportivo del Tricolor, Duilio Davino.

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Eel evento contó con la presencia de Óscar Pérez, quien vistió la camiseta del Tri en 57 ocasiones y acudió a tres Copas del Mundo.