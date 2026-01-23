logo pulso
Anuncian la Copa Mestizas Mestizos

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian la Copa Mestizas Mestizos

Fue anunciada la Copa Mestizas Mestizos 2026, la cual se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR), en la ciudad de San Luis Potosí.

El torneo contará con participación en rama varonil y femenil, y tendrá convocatoria nacional, por lo que se espera la asistencia de equipos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, informó Laura Castillo Delgado, directora del club organizador.

Dentro de la categoría Libre, se otorgará una atractiva premiación económica, con 12 mil pesos para el equipo campeón y 5 mil pesos para el subcampeón, lo que convierte a este certamen en una importante oportunidad competitiva para los conjuntos participantes.

Además, el evento abrirá las categorías Segunda, Juvenil Menor (2009–2010), Infantil Mayor (2011–2012), Infantil Menor (2013–2014) y Mini (2015 y menores), en las cuales la premiación consistirá en medallas y balones, como reconocimiento al esfuerzo y desempeño de las y los atletas. El costo de inscripción por equipo será de 1,800 pesos. Para mayores informes y el proceso de registro, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 444 113 6652 y 444 427 2344.

