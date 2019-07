ANVI Motorsport buscará sorprender en Chihuahua

Luego de una fecha brillante del ANVI Motorsport en Puebla, el equipo potosino está listo para llegar con sorpresas a la sexta ronda de Nascar Peak México, campeonato que este fin de semana celebra su carrera nocturna en el Dorado Speedway, en Chihuahua.

Uno de los objetivos y proyectos claros, es el apoyo a los talentos nacientes y una prueba de ello es Víctor Barrales Jr., quien viene de conseguir su primer podio de la temporada con el auto #39 Haas CNC / Logística Vaes / Salsa Picante San Luis / CimCo / Top Solid / Osito Poky, esto en la categoría Challenge que se ausenta en esta ocasión, por lo que el joven de San Luis Potosí nuevamente competirá en Nascar Peak, algo que ya ha ocurrido en algunas carreras tal como lo hizo el año anterior en la propia pista chihuahuense.

"Me siento muy contento y motivado, poco a poco se ha logrado un paso ascendente que quedó demostrado con el podio de Puebla. Ahora llega una nueva oportunidad en la categoría estelar, algo que ya he experimentado en otras ocasiones, siendo Chihuahua una de las pistas en las que lo he realizado, así que trataré de aprovechar ese conocimiento del óvalo para hacer bien las cosas, pero sobre todo para sumar experiencia".

Por su parte, Ricardo Abarca ha demostrado su crecimiento a bordo del auto #64 Haas CNC / NECORE, en la categoría Challenge, por lo que en esta ocasión le llega su oportunidad para debutar en Nascar Peak, siendo este un reto del que querrá sacar el máximo aprendizaje.

En la FB y BOHN Mikel´s Trucks, Sergio Martínez tiene un compromiso importante con su camioneta #37, al encontrarse en el segundo puesto del campeonato con 196 unidades, tan solo 4 puntos por debajo del líder, Marco Marín.

Al respecto del reto que esta fecha representa, Víctor Barrales, Jefe de Equipo del ANVI Motorsport, comentó, "estamos apoyando a los jóvenes, cada uno de ellos tiene tiempos y un proyecto diferente, pero los 3 han mostrado su progreso y aptitudes así que es algo que nos tiene muy orgullosos como equipo. Vamos a Chihuahua con tres pilotos en busca de un lugar dentro del automovilismo, así que en ANVI vamos a darles las armas necesarias para que ese crecimiento sea integral y poder llevarlos a otros niveles".

12 y 13 de julio será la fecha en que el ANVI Motorsport se enfrente al 6to. asalto de Nascar Peak México Series, en el Dorado Speedway, de Chihuahua, carrera nocturna que pondrá a prueba a sus pilotos.