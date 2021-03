Aparece en el Estadio Jalisco grito homofóbico durante el Preolímpico

La afición en Guadalajara no entiende. Apenas iban unos minutos de iniciado el partido entre México y República Dominicana, cuando se escuchó el grito homofóbico que tanto ha recomendado la FIFA erradicar, porque podría tener graves consecuencias.

El equipo mexicano desde el arranque fue amo y dueño del cotejo, tuvo al minuto 15 varias de gol que no aprovecharon y con la alegría que daba regresar al Estadio Jalisco, si a esto agregamos que los aztecas eran dueños, la afición no desaprovechó cualquier despeje del cancerbero dominicano, para gritar a todo pulmón.

El sonido local al darse el segundo grito antes del primer gol anotado por Carlos Rodríguez, intervino para solicitarle a la afición, abstenerse de seguirlo haciendo, al tiempo que el cuarto oficial observaba la tribuna detenidamente.