Aparece grito homofóbico en la partido de México vs Costa Rica

No importó que la Concacaf lanzará una campaña para invitar a los aficionados a no gritar el "Eh Puto..." Lo hicieron y se activó el protocolo. Fue justo al minuto 20 del partido México vs Costa Rica, cuando en un despeje del arquero Leonel Moreira de los ticos se presentó el grito.

Activaron el protocolo, vino un anuncio del sonido local, pero justo cuando le pedía a la gente en el estadio que no repitieran el acto, se presentó otro despeje del arquero de Costa Rica y de nueva cuenta, el grito.