Aplastan Nets 130-108 a Celtics

NUEVA YORK.- Joe Harris empató el récord de la franquicia en postemporada con 7 triples, Kevin Durant anotó 26 unidades y los Nets de Brooklyn derrotaron el martes 130-108 a los Celtics de Boston para tomar ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda de la postemporada.

Harris tuvo un máximo en postemporada de 25 unidades y James Harden agregó 20 por unos Nets que ostentaron su letal ofensiva tras ganar el primer partido prácticamente con la defensa.

El tercer duelo está previsto para el viernes en Boston, donde los Nets intentarán ampliar su ventaja de 2-0. No ostentaban esta delantera desde la primera ronda de los playoffs de 2004, cuando barrieron a los Knicks de Nueva York. Esta serie parece seguir el mismo camino, debido a que los Celtics no pudieron anotar mucho en el primer partido y no pudieron parar a los Nets en el segundo.

Marcus Smart encestó 19 tantos y Kemba Walker añadió 17 para los Celtics. El máximo anotador Jayson Tatum tuvo sólo nueve puntos, encestando 3 de 12 tiros de campo antes de salir.

Tatum se marchó 21 minutos después de que le picaron el ojo derecho. Luego que los Nets anotaron apenas 16 puntos en el periodo inicial del primer partido, Harris tuvo que ser él mismo en el primer cuarto de este encuentro, encestando 4 de 4 triples.

Los Nets iniciaron lento el primer partido de la serie, así como en el otro encuentro en que contó con su trío de astros al final de la campaña regular. El lunes el entrenador Steve Nash reconoció que tomaría tiempo antes de que las tres estrellas pudieran entrar juntas a la cancha y mostraran su máximo desempeño.