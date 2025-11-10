Apollo Sports Capital adquiere mayoría en el Atlético de Madrid

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid está a punto de pasar a manos estadounidenses.

El gigante español anunció que Apollo Sports Capital, una empresa de gestión de activos, se convertirá en el accionista mayoritario del club a principios del próximo año. No se revelaron detalles financieros.

Como parte del acuerdo, el actual director ejecutivo Miguel Ángel Gil Marín y el presidente Enrique Cerezo permanecerán en sus puestos para asegurar la "continuidad de visión y liderazgo", indicaron ambas partes en un comunicado conjunto.

El comunicado también señaló que el acuerdo para el Atlético "no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo", afirmaron el Atlético y Apollo en un comunicado conjunto. "Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad".

Apollo Sports Capital también ha invertido en dos torneos Masters 1000 del circuito masculino de tenis: el Abierto de Madrid y el Abierto de Miami.

La empresa dijo que "tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura", incluyendo el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un distrito deportivo y de entretenimiento adyacente a su estadio Metropolitano.

El Atlético, que ha sido dirigido por Diego Simeone desde 2011 y actualmente marcha cuarto en la liga, ha ganado 11 veces La Liga, más reciente en la temporada 2020-21. El equipo alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2014 y 2016, perdiendo ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

Rob Givone, gerente de cartera en ASC, describió al Atlético —fundado en 1903— como "una de las grandes instituciones deportivas de Europa".